بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل شهير

وأعلنت الممثلة ليليان نمري عن خبر وفاة رزق عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وقالت "الله يرحمه".
-
أخبار متعلقة
-
تفاعل واسع مع مواجهة فارس الحلو وزوجته في مسلسل "مولانا"
-
فنانة مصرية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!-صورة
-
صوت الأردن عمر العبداللات يطرح أغنيته الوطنية الجديدة " محصنة يا بلادي "
-
بعد أنباء عن طلاقه.. النجم التركي الشهير يُفاجئ الجميع بإطلالة جديدة - صورة
-
يارا السكري ترد على انتقادات "مشاهد الدموع" في "علي كلاي"
-
مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة
-
هذه آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية
-
امرأة تطلق 10 رصاصات على منزل نجمة شهيرة - صورة