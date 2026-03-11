الأربعاء 2026-03-11 02:42 م

بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل شهير

الأربعاء، 11-03-2026 01:45 م

الوكيل الإخباري-   غيّب الموت ميلاد رزق، نجل الممثل الراحل الياس رزق.
 
وأعلنت الممثلة ليليان نمري عن خبر وفاة رزق عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وقالت "الله يرحمه".

