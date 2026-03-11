بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل شهير

الوكيل الإخباري- غيّب الموت ميلاد رزق، نجل الممثل الراحل الياس رزق.



وأعلنت الممثلة ليليان نمري عن خبر وفاة رزق عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وقالت "الله يرحمه".

