بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!

وأثنى عدد كبير من السوريين على الأغنية المشبعة بالمعاني الإنسانية والأوجاع والمآسي، لا سيما أنها ستكون شارة مسلسل "القيصر" الذي يوثق معاناة آلاف السوريين داخل المعتقلات خلال عهد النظام السابق.
كما اعتبروا أن الأغنية التي ألفها ولحنها حسان زيود ووزعها ناصر الأسعد، توثق بكل صدق ألم انتظار آلاف العائلات السورية لأبنائهم، والغموض الذي يلف مصير هؤلاء على مدى سنوات.
على صعيد الموسيقى، اختيار الفنانة #أصالة لأداء التتر موفق جداً وصلت كل كلمة باحساس رهيب. هيك التيترات بتكون! 👌🏻#رمضان2026pic.twitter.com/bUobobGljD
