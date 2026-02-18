الأربعاء 2026-02-18 10:21 ص

بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!

الأربعاء، 18-02-2026 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ في سوريا، بأغنية أصالة الجديدة التي أبكت السوريين، وحملت عنوان "من كم سنة".

وأثنى عدد كبير من السوريين على الأغنية المشبعة بالمعاني الإنسانية والأوجاع والمآسي، لا سيما أنها ستكون شارة مسلسل "القيصر" الذي يوثق معاناة آلاف السوريين داخل المعتقلات خلال عهد النظام السابق.

كما اعتبروا أن الأغنية التي ألفها ولحنها حسان زيود ووزعها ناصر الأسعد، توثق بكل صدق ألم انتظار آلاف العائلات السورية لأبنائهم، والغموض الذي يلف مصير هؤلاء على مدى سنوات. 

