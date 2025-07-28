بالفيديو – خروج نعش زياد الرحباني وسط دموع وتصفيق محبيه في الحمرا

الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الحشود وهي تحيط بسيارة الإسعاف، فيما علت أصوات الحزن وعبارات الوداع لهذا الاسم الكبير الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ الموسيقى والمسرح العربي.
يُذكر أن زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز والراحل عاصي الرحباني، كان من أبرز وجوه الفن الملتزم في العالم العربي، وترك خلفه إرثاً غنياً بالأعمال التي جمعت بين النقد السياسي والابداع الفني.
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