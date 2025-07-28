بالفيديو – خروج نعش زياد الرحباني وسط دموع وتصفيق محبيه في الحمرا

الوكيل الإخباري- رصدت عدسة الكاميرا لحظة خروج نعش الموسيقي والمبدع اللبناني الكبير زياد الرحباني من أحد مستشفيات منطقة الحمرا في بيروت، حيث تجمّع المئات من محبيه لتوديعه في مشهد مؤثر طغت عليه الدموع والتصفيق.

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الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الحشود وهي تحيط بسيارة الإسعاف، فيما علت أصوات الحزن وعبارات الوداع لهذا الاسم الكبير الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ الموسيقى والمسرح العربي.