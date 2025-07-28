الإثنين 2025-07-28 12:00 م
 

بالفيديو – خروج نعش زياد الرحباني وسط دموع وتصفيق محبيه في الحمرا

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زياد الرحباني
 
الإثنين، 28-07-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   رصدت عدسة الكاميرا لحظة خروج نعش الموسيقي والمبدع اللبناني الكبير زياد الرحباني من أحد مستشفيات منطقة الحمرا في بيروت، حيث تجمّع المئات من محبيه لتوديعه في مشهد مؤثر طغت عليه الدموع والتصفيق.

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الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الحشود وهي تحيط بسيارة الإسعاف، فيما علت أصوات الحزن وعبارات الوداع لهذا الاسم الكبير الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ الموسيقى والمسرح العربي.


يُذكر أن زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز والراحل عاصي الرحباني، كان من أبرز وجوه الفن الملتزم في العالم العربي، وترك خلفه إرثاً غنياً بالأعمال التي جمعت بين النقد السياسي والابداع الفني.

 

 
 
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