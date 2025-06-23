بالفيديو شجون الهاجري تخرج بكفالة بعد فضيحة المخدرات

الوكيل الإخباري- عبّر العديد من الفنانين عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع زميلتهم الفنانة شجون الهاجري، وذلك بالتزامن مع إصدار النيابة العامة في الكويت قرارًا بـ"إخلاء سبيلها" يوم الأحد، بكفالة مالية، ووضعها "تحت الإشراف الطبي"، وفقًا لتقارير إعلامية نقلًا عن محاميها جراح مبارك الواوان.

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وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، في 20 يونيو/حزيران الجاري، عن "ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي".



وقد أرفقت الوزارة إعلانها بصورة للموقوفة، دون الكشف عن اسمها، إلا أن الصورة بدت وكأنها تعود للفنانة شجون الهاجري، ما أثار حملة تضامنية واسعة من قبل زملائها في الوسط الفني.



وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت بيانًا عبر حساباتها الرسمية في 21 يونيو/حزيران، ثمّنت فيه "جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وحرصها المستمر على حماية المجتمع وأفراده".



لكن الجمعية، وبحسب البيان ذاته، أعربت عن "بالغ القلق من أسلوب النشر الذي تضمّن تشهيرًا علنيًا"، وناشدت الجهات المعنية بضرورة احترام "مبدأ الستر وخصوصية الأفراد، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز بيئة صحية تشجع على طلب العلاج، بدلًا من أن تكون بيئة تكرّس الوصمة وتمنع التعافي وطلب المساعدة".

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