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بالفيديو... فنان يُثير الجدل بملامحه: "بيشبه راغب علامة"

رب
راغب علامة
الثلاثاء، 11-02-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان السوريّ وفيق حبيب أنّه سيُمضي عيد الحبّ مع عائلته وأصدقائه، وقال "أنا بنظري كلّ يوم هو عيد حبّ".

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وأضاف أنّ كافة الأيّام يجب أنّ تكون عيداً للحبّ، وقال "خلينا هيك نحب بعض، وبكفي مشاكل ومآسي".

واللافت أنّ حبيب يُشبه كثيراً الفنان راغب علامة، حيث قال رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ "بيشبه راغب علامة". 

 

 

لبنان 24

 
gnews

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