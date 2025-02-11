بالفيديو... فنان يُثير الجدل بملامحه: "بيشبه راغب علامة"

واللافت أنّ حبيب يُشبه كثيراً الفنان راغب علامة، حيث قال رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ "بيشبه راغب علامة".
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