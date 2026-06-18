باميلا الكيك تثير الجدل بتصريحاتها عن الزواج

الوكيل الإخباري- قالت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك: "أنا لا أحضر الأعراس، وأصدقائي يعلمون أنني لن أشارك فيها رغم محبتهم ودعواتهم لي".

اضافة اعلان



وأضافت: "قد يكون زواجي في عمر الـ77، فأنا لا أفكر بالزواج والإنجاب وفق العمر التقليدي أو تحت ضغط التخطيط للمستقبل".

