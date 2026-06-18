باميلا الكيك تثير الجدل بتصريحاتها عن الزواج

وأضافت: "قد يكون زواجي في عمر الـ77، فأنا لا أفكر بالزواج والإنجاب وفق العمر التقليدي أو تحت ضغط التخطيط للمستقبل".
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