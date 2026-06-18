الخميس 2026-06-18 02:32 م

باميلا الكيك تثير الجدل بتصريحاتها عن الزواج

رقبصثق
باميلا الكيك
 
الخميس، 18-06-2026 08:13 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك: "أنا لا أحضر الأعراس، وأصدقائي يعلمون أنني لن أشارك فيها رغم محبتهم ودعواتهم لي".

اضافة اعلان


وأضافت: "قد يكون زواجي في عمر الـ77، فأنا لا أفكر بالزواج والإنجاب وفق العمر التقليدي أو تحت ضغط التخطيط للمستقبل".

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يهاجم منتقدي التفاهم مع إيران ويعدّهم "غيارى" و"أغبياء"

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تتفقد التزويد المائي في الأغوار الشمالية

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تطلق الاستراتيجية الثانية لإدماج النوع الاجتماعي للأعوام (2026–2030)

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان: طهران متمسكة بالسلام العالمي

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية"

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية"

مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

عربي ودولي إسرائيل تعلن قطع التواصل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي شهيدان و3 إصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

المنتخب الوطني

كأس العالم هذا ما فعله منتخب النشامى بعد مواجهته أمام النمسا - صور



 
 






الأكثر مشاهدة

 