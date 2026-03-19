باميلا الكيك تثير الجدل برقصها- فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة باميلا الكيك أطلت فيه وهي ترقص بطريقة هيستيرية خلال تصويرها أحد المشاهد في مسلسل "لوبي الغرام" الذي يُعرض طيلة شهر رمضان.



وأطلت باميلا بالبيجاما وهي ترقص خارجة عن النص الأساسي للمشهد.



ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويُحقق مسلسل "لوبي الغرام" نجاحا كبيرا وهو من بطولة الممثل السوري معتصم النهار والممثلة باميلا الكيك ونخبة من الممثلين اللبنايين والسوريين.



