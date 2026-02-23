الإثنين 2026-02-23 09:40 ص

بتعليق طريف.. مي عمر تقارن بين زوجيها في "إش إش" و"الست موناليزا"

الإثنين، 23-02-2026 09:06 ص
الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة مي عمر، على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" صورة من كواليس مسلسل "إش إش"، جمعتها بالفنان ماجد المصري، علقت من خلالها على شخصية "رجب الجريتلي" والذي تزوجته في المسلسل وكان يعاملها كأحسن ما يكون، فيما أنها تعاني في مسلسلها الجديد من زوجها أحمد مجدي، بسبب المعاملة المهينة التي تتلقاها منه طوال أحداث المسلسل.اضافة اعلان


وعلقت مي على الصورة بطرافة قائلة: "ولا يوم من أيامك يا معلم رجب"، وتابعت تعليقها على الصورة بتعليق آخر كتبت فيه: "اللي قدامك دي كانت عايشة ملكة.. آه والله ملكة متوجة".

لتنطلق تعليقات متابعيها والتي طلب منها أصحابها بأن تتعامل مع الموقف بشكل مختلف، حيث كتبت إحدى متابعاتها: "فوقي أبوس إيدك بتعمليلي رعب من الجواز"، فيما مازحتها أخرى قائلة: "دا ذنب المعلم رجب حقه رجع.. داين تدان يا حلوة".
 
 


