بتهمة إهانة فنان كبير .. ابن شقيقة عادل إمام في ورطة كبيرة

الأزمة تصاعدت عندما صرح محسن سرحان، أحد أحفاد الفنان الراحل، بأن العائلة قد تتخذ إجراءات قانونية ضد متولي وفتحي، مشيراً إلى احتمال تقديم بلاغ رسمي ضدهم. كما أصدرت العائلة بياناً عبرت فيه عن استيائها الشديد مما اعتبرته تقليلاً من قيمة سرحان الفنية، وهو أحد أبرز رموز السينما المصرية والعربية.
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