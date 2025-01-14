بتهمة إهانة فنان كبير .. ابن شقيقة عادل إمام في ورطة كبيرة

الوكيل الإخباري- يواجه الفنانان المصريان عمر مصطفى متولي وأحمد فتحي أزمة كبيرة بعد تصريحات سلبية أطلقاها عن الفنان الراحل شكري سرحان. فقد استضاف متولي فتحي في برنامجه، حيث انتقد الأول موهبة سرحان قائلاً إنه لم يكن يتمتع بموهبة كبيرة رغم نجوميته الضخمة، وهو ما وافقه عليه فتحي. هذه التصريحات أثارت غضب عائلة الفنان الراحل، التي تقدمت بشكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية، متهمة النجمين بالإساءة إلى سرحان وإهانته.

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الأزمة تصاعدت عندما صرح محسن سرحان، أحد أحفاد الفنان الراحل، بأن العائلة قد تتخذ إجراءات قانونية ضد متولي وفتحي، مشيراً إلى احتمال تقديم بلاغ رسمي ضدهم. كما أصدرت العائلة بياناً عبرت فيه عن استيائها الشديد مما اعتبرته تقليلاً من قيمة سرحان الفنية، وهو أحد أبرز رموز السينما المصرية والعربية.