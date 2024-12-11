بتهمة سرقة مجوهرات زوجة مخرج مصري... الحكم على شخصية معروفة بالحبس

وأكدوا أن "عمر زهران يتصف بالأمانة الكبيرة، وأن المجني عليها تعلم ذلك جيداً ، وأنها أمنته من قبل على إيصال بقيمة 12 مليون جنيه، وكان ذلك الإيصال يخص زوجها المخرج خالد يوسف، الذي حصل على ذلك المبلغ منها وحرر لها إيصال أمانة به، حيث أعطته لعمر زهران لكونه الصديق الأمين بالنسبة لها".
وادعى فريق الدفاع في مرافعته، أن "زوجة خالد يوسف مريضة وتتعاطى بعض العقاقير الطبية المهدئة والتي تؤثر على التركيز، لذلك من الممكن أن يكون اتهامها لعمر زهران بسبب تلك العقاقير، كما أن هناك رسائل تهديد قد وجهتها المجني عليها للمتهم تؤكد "على حد قولهم"، أن هناك نية للانتقام منه".
-
أخبار متعلقة
-
"أبو عصام" : تلقيت تهديدات عالية المستوى بسبب هذا الفيديو !
-
بتهمة الإساءة للسادات.. تحرك برلماني ضد محمد رمضان
-
لا يناسب سنها.. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلان
-
جديد صفعة عمرو دياب.. غرامة 200 جنيه وتعويض
-
شاهد إليسا تعثر على قريبها في معتقلات الأسد
-
كيف تفاعل نجوم الفن مع أحداث سوريا؟
-
في آخر لقاء قبل وفاته.. ماذا قال محمد رحيم عن شيرين؟
-
مخرج يفتح النار على محمد سعد