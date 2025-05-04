بتوقيع رسمي.. روتانا تحتضن صوت أحمد سعد لسنوات - صور

وجاء الإعلان عبر بيان رسمي نشرته الشركة على حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة انضمام سعد إلى قائمة فنانيها.
وشهد مقر روتانا في القاهرة توقيع العقود، حيث اجتمع أحمد سعد مع الرئيس التنفيذي للمجموعة، سالم الهندي، وتناول الاجتماع تفاصيل التعاون الغنائي، بالإضافة إلى اتفاقات تتعلق بتوزيع وتسويق أعماله، وتنظيم الحفلات التي سيكون سعد من أبرز نجومها.
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