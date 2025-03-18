بثينة الرئيسي تُقلّد مشهداً كوميدياً من 'شارع الأعشى' وتثير تفاعل الجمهور

ثم تابعت بثينة مشهدها الكوميدي، حيث أضافت سجادة صلاة قائلة "استغفر الله، شيّك الإرسال!"، وأعطت إشارة "تمام" عندما بدا أن الإشارة قد وصلتها أخيرًا، وأضافت "سعد.. سعد.. أنت في ذا؟".
وكتبت بثينة على الفيديو: "حالتي بعد ما بديت أتابع شارع الأعشى، انتوا في ذا؟! مسلسل خلانا نتعرف على جمال اللهجات السعودية بشكل أعمق، يا زينكم ويا زين لهجاتكم! تتفقون إنه من أجمل المسلسلات هالسنة؟"
المشهد كان محاكاة طريفة لعلامة من علامات المسلسل، حيث تدور القصة حول علاقة حب بين عواطف وسعد، حيث يُستخدم وضع "الزولية" على الحائط كإشارة للتواصل بينهما رغم الجدار الذي يفصل بينهما.
-
أخبار متعلقة
-
إشادات واسعة بأداء محمود نصر في شخصية 'فرج' بمسلسل 'البطل'
-
خطوة مفاجئة.. حلا شيحة تعود للحجاب وتحذف كل صورها
-
مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 2: حبس ريهام عبد الغفور في مشهد مؤلم
-
لن يستمر حتى نهاية رمضان.. مفاجأة حول موعد انتهاء مسلسل "معاوية"
-
أحداث مشوقة في الحلقة الأولى من "لام شمسية": صراعات عائلية وتوترات تتصاعد
-
الأحداث تتصاعد في الحلقة 18 من "المداح 5": صراع مع القوى الخفية
-
أحداث مشوقة في أولى حلقات مسلسل "شباب امرأة"
-
أحداث مثيرة ومليئة بالتوتر في الحلقة الأولى من "ظلم المصطبة"