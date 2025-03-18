بثينة الرئيسي تُقلّد مشهداً كوميدياً من 'شارع الأعشى' وتثير تفاعل الجمهور

الوكيل الإخباري- في مقطع فيديو كوميدي نشرته على إنستغرام، أثارت بثينة الرئيسي تفاعل جمهورها بتقليد طريف لأحد مشاهد مسلسل "شارع الأعشى". وظهرت بثينة وهي تحاكي إحدى إشارات المسلسل الشهيرة بشكل فكاهي، حيث كانت ترتدي وزارًا على أذنها في محاولة لالتقاط الإشارة، منادية "سعد.. سعد.. وزار؟ وزار؟ أكيد سعد ما بيرد، ما في إرسال بالوزار!"، قبل أن ترميه بعيدًا.

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ثم تابعت بثينة مشهدها الكوميدي، حيث أضافت سجادة صلاة قائلة "استغفر الله، شيّك الإرسال!"، وأعطت إشارة "تمام" عندما بدا أن الإشارة قد وصلتها أخيرًا، وأضافت "سعد.. سعد.. أنت في ذا؟".



وكتبت بثينة على الفيديو: "حالتي بعد ما بديت أتابع شارع الأعشى، انتوا في ذا؟! مسلسل خلانا نتعرف على جمال اللهجات السعودية بشكل أعمق، يا زينكم ويا زين لهجاتكم! تتفقون إنه من أجمل المسلسلات هالسنة؟"



المشهد كان محاكاة طريفة لعلامة من علامات المسلسل، حيث تدور القصة حول علاقة حب بين عواطف وسعد، حيث يُستخدم وضع "الزولية" على الحائط كإشارة للتواصل بينهما رغم الجدار الذي يفصل بينهما.

et بالعربي