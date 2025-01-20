بحضور العوضي..ياسمين عبدالعزيز تودع والدها إلى مثواه الأخير -صور

حرص أحمد العوضي على تقديم العزاء لطليقته ياسمين عبدالعزيز، حيث ظهر إلى جانبها أثناء الصلاة على جثمان والدها، معبرًا عن حزنه ومواساته لها في هذا الموقف الصعب. كما ظهرت عدسات الكاميرات وهو يساندها في هذه اللحظات المؤثرة.
رغم الحزن الذي بدا على ملامحها، كانت ياسمين عبدالعزيز متماسكة وقوية خلال وداع والدها، بينما كان شقيقها وائل عبدالعزيز يتلقى التعازي من العائلة والأصدقاء المقربين.
كما شهدت الجنازة حضور عدد من النجوم مثل المخرج خالد جلال، والسيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته آيات أباظة ونجله، بالإضافة إلى محمود ياسين.
من جانبه، نعى أحمد العوضي والد ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه على إنستغرام، حيث كتب "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الغالي محمد عبدالعزيز والد الغالية ياسمين عبدالعزيز. أتقدم بالتعازي ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".
وكانت ياسمين قد أعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة والدها يوم السبت، معبرة عن حزنها الشديد، وأعلنت أيضًا إلغاء العزاء الذي كان مقررًا في مسجد الشرطة والاكتفاء بالعزاء في المقابر.
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