بدء تصوير مسلسل 'الهيبة' بنسخته التركية.. وهذا اسمه الجديد!

الوكيل الإخباري - بعد أشهرٍ طويلة من الإعلان عن توقيع شركة «سيدرز آرت برودكشن» اتفاقيةً؛ لإنتاج مسلسل «الهيبة» بنسخةٍ تركية، بدأت شركة «القمر» التجهيز بالفعل لتصويره، وإطلاقه ليعرض في الموسم المقبل.

ووفق الصحافية التركية بيرسين، المتخصصة في نقل أخبار المشاهير؛ فإن الاستعدادات تسارعت بشكلٍ كبير، لبدء التقاط مشاهد العمل، الذي يروي قصة صراع شرسة على السلطة بين أفراد عائلة «البورا»، وعائلة «بايبارس»، والمأخوذ عن المسلسل السوري-اللبناني الشهير، الذي لعب بطولته النجم تيم حسن، واستمر لخمسة أجزاء.



وأشارت الصحافية التركية، في تدوينةٍ لها عبر حسابها في «إنستغرام»، إلى أن المسلسل، الذي تم تأجيله لسنوات عدة، وهو أول مسلسل عربي جرى التوقيع على إنتاج نسخةٍ تركيةٍ منه، كان على جدول أعمال شركة «القمر»، تحت عنوان «العاصفة»، قبل أن يتم تغييره، مؤخراً، إلى «حكاية عائلة البورا».



وأوضحت وسائل إعلامية تركية أن ‏التصوير سيكون في «ماردين»، وتعكف على كتابة المسلسل الكاتبة جوليزار إيرماك، التي سبق وكتبت على مر الزمان: «سمني هجران، ونجمة الراعي، وعمر»، فيما يشرف على إخراجه أحمد كاتكسيز، ومن أعماله: «العشق المشبوه، واللهيب، والعائلة».



ولم يُعلن بَعْدُ عن أسماء النجوم الأتراك، الذين سيقومون بتجسيد الأدوار الرئيسية في المسلسل.