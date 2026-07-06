بداية النهاية.. انطلاق تصوير FAST & FURIOUS 11 - فيديو

ونشر ديزل مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابه على إنستغرام، معبّراً عن شكره للجمهور، ومؤكداً العمل على تقديم نهاية مميزة للسلسلة بعد 25 عاماً.
ويجسّد ديزل مجدداً شخصية دومينيك توريتو، مع استمرار العمل على إنهاء أحداث الجزء السابق Fast X، حيث يواصل الأبطال مواجهة العدو دانتي رييس.
ومن المقرر عرض الفيلم في 17 مارس/آذار 2028، من إخراج لويس لوتيرييه، مع عودة عدد من نجوم السلسلة، فيما تستعد الشركة المنتجة أيضاً لتطوير مشاريع فرعية مرتبطة بعالم Fast & Furious.
-
أخبار متعلقة
-
فنانة لبنانية مشهورة تثير الجدل بفيديو جديد بإطلالة زفاف - فيديو
-
قصة حياة محمد علي كلاي في مسلسل جديد من Prime Video - فيديو
-
عودة قوية لشيرين عبد الوهاب.. ألبوم صيفي مرتقب
-
ماغي بو غصن: الدراما ليست خيالًا وهذه الحادثة خير دليل - فيديو
-
ممثل مصري مشهور يكشف تفاصيل مرض ابنته
-
وفاة تيك توكر داخل شقة في أربيل.. واستدعاء فنان عراقي للتحقيق
-
صدمة وفرح.. أحمد زاهر يتحدث عن انتظار حفيدته - فيديو
-
حالة فضل شاكر تثير القلق بعد نقله للمستشفى