بداية النهاية.. انطلاق تصوير FAST & FURIOUS 11 - فيديو

الوكيل الإخباري- كشف النجم والمنتج فين ديزل عن بدء إنتاج فيلم FAST & FURIOUS 11، والذي يُتوقع أن يكون الفصل الأخير من سلسلة أفلام الحركة التي حققت إيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار منذ انطلاقها عام 2001.



ونشر ديزل مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابه على إنستغرام، معبّراً عن شكره للجمهور، ومؤكداً العمل على تقديم نهاية مميزة للسلسلة بعد 25 عاماً.



ويجسّد ديزل مجدداً شخصية دومينيك توريتو، مع استمرار العمل على إنهاء أحداث الجزء السابق Fast X، حيث يواصل الأبطال مواجهة العدو دانتي رييس.



ومن المقرر عرض الفيلم في 17 مارس/آذار 2028، من إخراج لويس لوتيرييه، مع عودة عدد من نجوم السلسلة، فيما تستعد الشركة المنتجة أيضاً لتطوير مشاريع فرعية مرتبطة بعالم Fast & Furious.

اضافة اعلان