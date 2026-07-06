الإثنين 2026-07-06 12:49 م

بداية النهاية.. انطلاق تصوير FAST & FURIOUS 11 - فيديو

سشقب
فين ديزل
 
الإثنين، 06-07-2026 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   كشف النجم والمنتج فين ديزل عن بدء إنتاج فيلم FAST & FURIOUS 11، والذي يُتوقع أن يكون الفصل الأخير من سلسلة أفلام الحركة التي حققت إيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار منذ انطلاقها عام 2001.

ونشر ديزل مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابه على إنستغرام، معبّراً عن شكره للجمهور، ومؤكداً العمل على تقديم نهاية مميزة للسلسلة بعد 25 عاماً.

ويجسّد ديزل مجدداً شخصية دومينيك توريتو، مع استمرار العمل على إنهاء أحداث الجزء السابق Fast X، حيث يواصل الأبطال مواجهة العدو دانتي رييس.

ومن المقرر عرض الفيلم في 17 مارس/آذار 2028، من إخراج لويس لوتيرييه، مع عودة عدد من نجوم السلسلة، فيما تستعد الشركة المنتجة أيضاً لتطوير مشاريع فرعية مرتبطة بعالم Fast & Furious.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية التربية تعلن عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول

البطيخ

طب وصحة طبيبة تحذر: هذه الفئات ممنوعة من تناول البطيخ الأحمر

زين تُعيد إطلاق (Happy Box) عبر تطبيقها بنسخة جديدة بأجواء الحماس والتشجيع

أخبار الشركات زين تُعيد إطلاق (Happy Box) عبر تطبيقها بنسخة جديدة بأجواء الحماس والتشجيع

معبر جابر الحدودي مع سوريا

أخبار محلية %23.6 ارتفاع حركة الشحن البري خلال الربع الأول من العام

سريلانكا

عربي ودولي 19 قتيلا على الأقل خلال أعمال شغب في سجن بسريلانكا

غزة

فلسطين 73.098 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من القدرة على مواكبته

مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية

فلسطين مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب جبع شمال شرق القدس



 
 






الأكثر مشاهدة

 