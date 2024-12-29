بداية بطيئة ونهاية صادمة.. مسلسل لعبة الحبار في مرمى الانتقادات

الوكيل الإخباري- بعد ثلاث سنوات من النجاح العالمي للموسم الأول، عاد مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game) في موسمه الثاني، الذي بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس يوم 26 ديسمبر (كانون الأول)، مع عودة الشخصيات التي تعلق بها الجمهور وانضمام وجوه جديدة، ما جعل التوقعات مرتفعة، إلا أن الآراء حول الموسم جاءت مختلطة، لتتباين بين الإشادة ببعض جوانبه والنقد اللاذع لجوانب أخرى، خاصة نهايته المثيرة للجدل.

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بداية بطيئة وتوترات متصاعدة

وفقاً للنقاد، عانى الموسم الثاني من بداية مملة، لكنه استعاد زخمه تدريجياً، فصحيفة "الغارديان" مثلاً وصفت المسلسل بأنه "يجعل المشاهدين متعطشين للدماء بشكل مقلق للغاية"، بينما امتدحت "التايمز" قصته ووصفتها بـ"متعددة الطبقات ودقيقة عن الانتقام والفداء".



على الجانب الآخر، جاء النقد الأكثر قسوة من مجلة "هوليوود ريبورتر"، التي اعتبرت هذا الموسم "خيبة أمل كاملة"، مشيرة إلى أن "المستوى الأساسي للعمل لم يفشل، لكن الموسم ببساطة غير جدير بالتقدير".



النهاية المثيرة للجدل

شهدت الحلقة الأخيرة للموسم لحظة حاسمة قسمت آراء الجمهور، إذ انتهت بنهاية مشوقة تسبق الموسم الثالث والأخير المقرر عرضه عام 2025.



المشاهدون الذين تعلقوا بشخصية جي هون (اللاعب 456)، الذي يؤدي دوره لي جونغ جاي، شعروا بالإحباط بعد خسارته لكل شيء وفشله في جميع محاولاته لإيقاف اللعبة.



المخرج ومؤلف العمل، هوانغ دونغ هيوك، أوضح في تصريحاته أن قرار إنهاء الموسم بهذه الطريقة كان نتيجة الحاجة إلى تقسيم القصة بين موسمين.



وقال لموقع Entertainment Weekly: "كان الموسم الثاني والثالث في الأصل قصة واحدة، لكن عندما زاد عدد الحلقات، اضطررت للبحث عن نقطة مناسبة للتقسيم".



أضاف أن تلك اللحظة في الحلقة السابعة كانت مليئة بالقوة العاطفية وستضمن بقاء المشاهدين متحمسين لعودة القصة، موضحاً "بسبب خسارة جي هون لكل شيء وفشله في جميع محاولاته لإنهاء اللعبة، يمر بتحول آخر في شخصيته، لذلك، اعتقدت أن هذه هي أفضل نقطة لإنهاء الموسم".



ردود أفعال الممثلين

الممثل لي جونغ جاي، الذي يجسد شخصية جي هون، اعترف بأنه فوجئ بقرار إنهاء الموسم عند هذه النقطة المأساوية، قائلاً: "كان رد فعلي الأول هو: كيف يمكنك إنهاء الموسم عند هذه المرحلة؟"

وأضاف "أعتقد أن الجمهور متحمس جداً لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك، وقد يكون البعض غاضباً جداً، لكنني أدركت أن الكثيرين يحبون النهايات المأساوية الجريئة".



أصبحت ثيمة السخرية الوحشية كما توصف، في الأدب والمسلسلات والأفلام الكورية، ظاهرة عالمية، وكان لمسلسل Squid Game "لعبة الحبار"، نصيب الأسد أخيراً، منذ بثه في عام 2021.



مستقبل "لعبة الحبار"

في السياق ذاته، أشارت "الإندبندنت" إلى أنه في ظل الانقسام حول النهاية، يبقى أن الموسم الثاني نجح في تقديم قصة مليئة بالإثارة، مع طاقم عمل موهوب وشخصيات عميقة.



ومع انتظار الجمهور للموسم الأخير في عام 2025، يبدو أن "لعبة الحبار" لا يزال قادراً على إثارة النقاشات والحفاظ على مكانته كواحد من أكثر المسلسلات تأثيراً على منصة نتفليكس.