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براءة محمد رمضان من تهمة "كوتشيلا".. القضاء يحسم الجدل

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
 
الأربعاء، 16-07-2025 06:37 م
الوكيل الإخباري-   أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء 16 يوليو/تموز، حكم براءة الفنان محمد رمضان من تهمتي إهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية خلال مشاركته في مهرجان "كوتشيلا" الدولي الذي أُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان


كما قررت المحكمة رفض الدعوى المدنية المقامة ضده، والتي طالب فيها المدّعي بتعويض مالي قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

وكانت محكمة جنح الدقي في أول درجة، قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة الفنان محمد رمضان من تهمتي إهانة العلم والإساءة إلى الشعب المصري. وجرى استئناف الحكم من قبل المدّعي، إلا أن المحكمة أيدت حكم البراءة بعد نظر الطعن.

ولم يحضر محمد رمضان جلسة اليوم، فيما حضر المحامي أحمد الجندي ممثلًا عن الدفاع، حيث قدّم مذكرة قانونية دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة، وبأن الدعوى غير مقبولة من الأساس، موضحًا أن الادعاءات الموجهة إلى الفنان لا تستند إلى دليل مادي أو قانوني، وتُعد في جوهرها أقوالًا مرسلة وتفسيرات ذات طابع شخصي.

وطالب فريق الدفاع بضم تقرير رسمي من وزارة الخارجية المصرية أو من السفارة المصرية بالولايات المتحدة، لبيان ما إذا كانت الواقعة موضوع الدعوى قد أسفرت عن أي شكوى رسمية، أو إن كانت تمثل فعلًا إهانة للعلم الوطني كما ورد في ادعاءات مقيم الدعوى. وأوضح الدفاع أن غياب هذه البيانات الرسمية يُسقط عن الواقعة صفة الجُرم المزعوم.

الشروق
 
 
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