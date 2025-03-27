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برسالة قاسية.. سامر المصري يهاجم الدراما السورية - صورة

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سامر المصري
 
الخميس، 27-03-2025 10:50 ص

الوكيل الإخباري-    وجه الممثل السوري سامر المصري انتقادًا لاذعًا لتكرار ما وصفه بـ "الكلمات النابية، والنكت المبتذلة" في الدراما السورية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تسيء للدراما السورية التي اشتهرت باحترام عقل وذوق المشاهد العربي.

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عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي على إنستغرام، أرسل سامر المصري رسالة لزملائه من الفنانين والمنتجين والكتاب السوريين، داعيًا إياهم إلى احترام "سقف الحياء في الفن". وأضاف: "لما يكون في مبرر درامي لأي مشهد مهما كان جريء رح نستمتع أكيد، لكن لما يكون عالطالعة والنازلة كلمات نابية، وأفيهات مبتذلة بقصد الاستظراف أو استجداء الترند فهذا مقرف ومسيء للدراما السورية".


ورغم أن سامر المصري لم يذكر اسم أي مسلسل بعينه في انتقاده، إلا أن رسالته جاءت في وقت يعرض فيه عدد من المسلسلات السورية في موسم رمضان 2025، الذي يتنافس فيه من خلال مسلسل "تحت الأرض- موسم حار".


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cnn 

 
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