برسالة مؤثرة للأمهات.. كارمن بصيبص تعلن حملها الأول

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن حملها وانتظارها لمولودها الأول، وذلك بعد 8 سنوات من الزواج.



وشاركت كارمن صورةً لها عبر حسابها على إنستغرام، حيث بدا الحمل عليها بشكل واضح، ووجهت رسالة مؤثرة للأمهات في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان. وكتبت: "إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللواتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بألمكن بعمق أكبر". وأضافت: "إلى صغيري، الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك أن أحميك بكل جزء منّي وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته".



وكانت كارمن قد عُرض لها مؤخرًا مسلسل "نظرة حب"، الذي شاركها بطولته باسل خياط، ونيقولا معوض، وهبة نور، وطلال مارديني، وسارة بركة، ومرح حسن، وجفرا يونس، ونهلة داوود، ورانيا عيسى وغيرهم، وهو من تأليف رافي وهبي، وإخراج حسام علي.

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