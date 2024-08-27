برنامج رضوى الشربيني مهدد بالإيقاف.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- تقدم محامي مصري بدعوى قضائية ضد قناة CBC لوقف برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، متهماً البرنامج بتوجيه اتهامات باطلة لأحد موكليه.

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طالب المحامي بوقف بث البرنامج وإيقاف مذيعته، وإلزام المدعى عليه الأول، مالك القناة، بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان.



وأشار المحامي أحمد سامي خلف إلى أن برنامج "هي وبس" استضاف زوجة نجل موكله في حلقة تلفزيونية، حيث وصفت زوجها بأبشع الألفاظ واتهامته بأمور مخالفة للحقيقة.



وجاء في لائحة الدعوى التي قدمها المحامي أن خلافاً أسرياً وقع بين نجل موكله وزوجته، مما دفع الأخيرة إلى اصطحاب صغيرتها وترك منزل الزوجية وإقامة العديد من الدعاوى القضائية.



أضافت اللائحة: "المشكلة أن الزوجة شهّرت بالمدعى عليه وعائلته، وادعت عليهم بأمور لا تمت للواقع بصلة، وذلك عبر بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تم استضافتها في برنامج 'هي وبس' حيث وصفت المدعى عليه بأبشع الأوصاف."



أوضحت الدعوى أن "المذيعة هددت المدعى عليه وتوعدته دون التحقق من صحة ما ذكرته الضيفة، بل لم تراعِ الدقة والمهنية، خاصة أن القضية معروضة أمام القضاء للفصل فيها. وبهذا، انتهكت ما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي."