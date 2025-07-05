بزفاف أسطوري أقيم في فيلا "الزعيم".. عادل إمام يحتفل بزواج حفيده (فيديو)

حضور فني لافت
شهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: يسرا، لبلبة، فيفي عبده، إلهام شاهين، روجينا، ياسمين رئيس، هشام ماجد، يوسف الشريف، عمرو الليثي وآخرون. كما حضر الفنان محمد إمام برفقة ابنتيه، وشارك الفنان أحمد سعد بالغناء وسط أجواء مرحة.
رمزية الاسم وإرث العائلة
يحمل العريس اسم جده تكريمًا لمسيرته الفنية، في دلالة رمزية لاستمرار الإرث الفني لعائلة إمام. ويبلغ عادل إمام جونيور من العمر 25 عامًا، وهو خريج قسم الإخراج.
العروسان أعلنا خطبتهما عام 2023 بحفل عائلي بسيط، قبل أن يتوجا علاقتهما بزفاف حظي باهتمام واسع من وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
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