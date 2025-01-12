بسام كوسا يستأنف تصوير 'البطل' بعد توقف بسبب الأحداث في سوريا

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان السوري بسام كوسا لاستئناف تصوير مسلسله "البطل" بداية الأسبوع المقبل، بعد توقف مؤقت بسبب التطورات الأخيرة في سوريا، والتي أدت إلى سقوط نظام حكم بشار الأسد وتولي المعارضة السيطرة على دمشق. وقد أثر هذا التوقف على العديد من الأعمال الدرامية في سوريا، مما يهدد بعرض بعضها خارج موعد رمضان المقبل كما كان مخططًا.

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وذكر موقع "إي تي بالعربي" المعني بأخبار الفن، أن فريق عمل مسلسل "البطل" سيعود إلى التصوير مطلع الأسبوع المقبل.



المسلسل من بطولة بسام كوسا، فرح بسيسو، محمود نصر، نور علي، فادي صبيح، وسام رضا، خالد شباط، نانسي خوري، رسل الحسين وآخرين. وهو من إخراج محمد زهير رجب، وإنتاج شركة "قبنض"، التي لم تؤكد بعد العودة الرسمية للتصوير.



ويظل بسام كوسا ممتنعًا عن التعليق على الأحداث السياسية في سوريا منذ يوم الأحد الماضي، ولم يُصرح بعد بموقفه من المعارضة التي تولت إدارة البلاد.