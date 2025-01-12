بسام كوسا يستأنف تصوير 'البطل' بعد توقف بسبب الأحداث في سوريا

وذكر موقع "إي تي بالعربي" المعني بأخبار الفن، أن فريق عمل مسلسل "البطل" سيعود إلى التصوير مطلع الأسبوع المقبل.
المسلسل من بطولة بسام كوسا، فرح بسيسو، محمود نصر، نور علي، فادي صبيح، وسام رضا، خالد شباط، نانسي خوري، رسل الحسين وآخرين. وهو من إخراج محمد زهير رجب، وإنتاج شركة "قبنض"، التي لم تؤكد بعد العودة الرسمية للتصوير.
ويظل بسام كوسا ممتنعًا عن التعليق على الأحداث السياسية في سوريا منذ يوم الأحد الماضي، ولم يُصرح بعد بموقفه من المعارضة التي تولت إدارة البلاد.
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