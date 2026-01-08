بسبب أزمة نفسية.. فنانة مصرية تُصاب بمرض العصب السابع في وجهها (فيديو)

وأوضحت سويدان أن حالتها الصحية جاءت نتيجة ضغوط وأزمات نفسية مرت بها مؤخرًا، مؤكدة أنها اختارت الظهور بدون تجميل لتشارك جمهورها معاناتها بصراحة.
وقالت: "الفنانون بشر، يفرحون ويحزنون ويمرون بلحظات ضعف، لكن غالبًا لا يظهرون ذلك للجمهور"، مشيرة إلى أن الضغط العصبي وخيانات من أشخاص مقربين ساهمت في إصابتها. واعتبرت أن ما تمر به رسالة لإعادة التفكير في حياتها وطريقة تعاملها مع نفسها ومع الآخرين.
