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بسبب الحرب.. هالة سرحان وإلهام شاهين عالقتان في العراق

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إلهام شاهين
 
السبت، 14-06-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تعذر عودتها إلى القاهرة بعد مشاركتها في فعالية دولية بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك عقب إغلاق المجال الجوي العراقي نتيجة التصعيد العسكري الجاري بين إيران وإسرائيل، والذي أدى إلى تعليق عدد كبير من الرحلات الجوية في المنطقة.

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وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أوضحت شاهين أنها كانت تستعد للعودة إلى مصر صباح الجمعة، لكن السلطات أبلغتها في المطار بأن المجال الجوي قد أُغلق لدواعٍ أمنية، مما اضطرها وعددًا من المشاركين إلى العودة إلى الفندق.

 


وأكدت شاهين أنها في حالة جيدة، وكذلك الإعلامية هالة سرحان التي كانت ترافقها خلال الرحلة، مضيفة أنها تلقت اتصالات من مسؤولين مصريين للاطمئنان على وضعهما، إلى جانب تنسيق مستمر مع السفارة المصرية في بغداد لمحاولة تسهيل عودتهما في أقرب فرصة ممكنة.


وفي بادرة لافتة، زار جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، كلًا من شاهين وسرحان في مقر إقامتهما بأحد فنادق بغداد، للاطمئنان عليهما والتأكيد على توفير سبل الراحة لهما لحين استقرار الوضع الأمني.

 


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لبنان 24

 
gnews

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