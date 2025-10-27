الإثنين 2025-10-27 12:54 م
 

بسبب السرعة الزائدة.. فنان مصري يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)

الإثنين، 27-10-2025 12:39 م

الوكيل الإخباري-   نجا الفنان المصري علي رؤوف من حادث سير في مدينة السويس، بعد انقلاب سيارته بسبب السرعة الزائدة أثناء وجوده مع 3 من أصدقائه. تم نقله فوراً إلى المستشفى وحالته مستقرة.

ويُعرف علي رؤوف كموزع موسيقي ومهندس صوت ومغنٍ وملحن، وله بصمات في مجال الدبلجة بأصوات شخصيات شهيرة مثل تيمون في The Lion King، وبيرانا في The Bad Guys، وكاميلو في Encanto، إضافة إلى مساهماته في الموسيقى التصويرية لمسلسل عيال الحالة.

 

 

 

