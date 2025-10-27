بسبب السرعة الزائدة.. فنان مصري يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)

ويُعرف علي رؤوف كموزع موسيقي ومهندس صوت ومغنٍ وملحن، وله بصمات في مجال الدبلجة بأصوات شخصيات شهيرة مثل تيمون في The Lion King، وبيرانا في The Bad Guys، وكاميلو في Encanto، إضافة إلى مساهماته في الموسيقى التصويرية لمسلسل عيال الحالة.
-
أخبار متعلقة
-
سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟
-
سيدة تقتحم حفل عمرو دياب لتقبّل يده ورد فعله يشعل المنصات التواصل - فيديو
-
إليسا تحسم الجدل حول شائعات ارتباطها بوائل كفوري
-
محمد رمضان يعلن تعاونا فنيا مفاجئا مع لارا ترامب
-
فارق العمر الحقيقي بين منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني
-
تسريب أغنيتين لمحمد فؤاد يثير جدلاً على السوشال ميديا
-
"بنات البومب" يتصدر منصات التواصل بعد أيام من عرضه
-
تطور مفاجئ.. فضل شاكر على بُعد خطوة من البراءة الكاملة