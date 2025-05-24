بسبب المعجبات.. إعلامي لبناني شهير يكشف: مرتي دفعت الثمن! صورة

وقال قرداحي إن زوجته واجهت مضايقات من نساء عربيات بعد أن لمع اسمه في العالم العربي، موضحاً أن بعضهن كنّ يتصلن بها بدافع الحسد، ما وضعها في مواقف محرجة.
وأضاف: "لا أنكر نعمة النجومية، لكني لا أتفاخر بها"، مشيراً إلى أنه يفضل الحفاظ على خصوصية حياته العائلية والابتعاد عن الأضواء في هذا الجانب.
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