السبت 2025-05-24 05:53 م
 

بسبب المعجبات.. إعلامي لبناني شهير يكشف: مرتي دفعت الثمن! صورة

تا
تعبيرية
 
السبت، 24-05-2025 02:42 م

الوكيل الإخباري- حلّ الإعلامي جورج قرداحي ضيفاً على برنامج "كيد النساء" مع زين كرزون عبر شاشة LTV، حيث كشف عن جوانب من حياته الشخصية وتأثير النجومية على أسرته.

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وقال قرداحي إن زوجته واجهت مضايقات من نساء عربيات بعد أن لمع اسمه في العالم العربي، موضحاً أن بعضهن كنّ يتصلن بها بدافع الحسد، ما وضعها في مواقف محرجة.


وأضاف: "لا أنكر نعمة النجومية، لكني لا أتفاخر بها"، مشيراً إلى أنه يفضل الحفاظ على خصوصية حياته العائلية والابتعاد عن الأضواء في هذا الجانب.

 


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لبنان 24 

 
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