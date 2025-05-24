بسبب المعجبات.. إعلامي لبناني شهير يكشف: مرتي دفعت الثمن! صورة

الوكيل الإخباري- حلّ الإعلامي جورج قرداحي ضيفاً على برنامج "كيد النساء" مع زين كرزون عبر شاشة LTV، حيث كشف عن جوانب من حياته الشخصية وتأثير النجومية على أسرته.

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وقال قرداحي إن زوجته واجهت مضايقات من نساء عربيات بعد أن لمع اسمه في العالم العربي، موضحاً أن بعضهن كنّ يتصلن بها بدافع الحسد، ما وضعها في مواقف محرجة.



وأضاف: "لا أنكر نعمة النجومية، لكني لا أتفاخر بها"، مشيراً إلى أنه يفضل الحفاظ على خصوصية حياته العائلية والابتعاد عن الأضواء في هذا الجانب.



