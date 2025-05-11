الأحد 2025-05-11 04:22 م
 

بسبب رحمة رياض.. ناصيف زيتون يتأثر على المسرح (فيديو)

غاتع
ناصيف زيتون
 
الأحد، 11-05-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-   أحيا النجم السوري ناصيف زيتون مساء الجمعة 9 أيار/مايو حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح "كوكاكولا أرينا" في دبي، حمل عنوان "ناصيف وأصدقاؤه"، وسط حضور جماهيري حاشد وتفاعل استثنائي من الحاضرين.

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واستُهلت الأمسية بتحية حارة وجهها زيتون إلى الجمهور، معبّراً عن سعادته بالتواجد لأول مرة على هذا المسرح، قائلاً: "يسعد مساكم جميعاً، أول مرة أنا هون، بكوكا كولا أول مرة، مبسوط كتير." ثم تابع بشكر الحاضرين بحرارة: "أنا بدي أتشكركن، اتشكر حضوركن، شكراً لإلكن، لأنكم محبين، إن شاء الله هيك نعمل حفلة حلوة سوا ونطلع كلنا مبسوطين، برحب فيكم جميعاً فرداً فرداً، منورين."


وتخلّل الحفل عدد من المفاجآت، أبرزها مشاركة الفنانة العراقية رحمة رياض، التي قدّمها ناصيف وسط أجواء مرحة، ليؤديا معاً ديو غنائي مؤثّر لأغنية "ما في ليل"، نال إعجاب الجمهور بشكل واسع، حيث بدا التأثر واضحاً على ناصيف خلال الأداء، ما أضفى لمسة عاطفية خاصة على الأمسية.


شهد الحفل مشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، في سهرة جمعت بين الطرب والتفاعل الجماهيري، أكدت مرة جديدة على جماهيرية ناصيف زيتون ومكانته في الساحة الفنية العربية.

 

 

 

 

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