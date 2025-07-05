بسبب قانون الإيجار.. نجمة مصرية شهيرة مُهددة بالطرد من شقتها!

الوكيل الإخباري- أثار إقرار مجلس النواب المصري لقانون الإيجار القديم موجة تفاعل واسعة، خصوصًا بعد تصريحات الفنانة القديرة نبيلة عبيد، التي كشفت أنها أصبحت مهددة بإخلاء شقتها في منطقة المهندسين بسبب القانون الجديد.

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وقالت عبيد في تصريحات صحفية إن الشقة التي تسكنها ليست مجرد مكان، بل تحمل ذكريات عمرها الفني كله، وشهدت لحظات تكريمها وحصولها على جوائزها. وأضافت:

"كنت أتمنى أن تتحوّل هذه الشقة إلى مزار فني بعد وفاتي، لكنها اليوم مهددة بالزوال".



آخر أعمالها

يُذكر أن آخر ظهور فني لنبيلة عبيد كان في مسلسل "سكر زيادة" الذي عُرض في رمضان 2020، إلى جانب نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.