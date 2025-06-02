بسبب منشور على فيسبوك.. أسرة محمد الموجي تلاحق فناناً تركياً بتهمة السرقة!

الوكيل الإخباري- أعلنت أسرة الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد جهات أجنبية تتهمها بسرقة لحن أغنيته الشهيرة "أكدب عليك"، التي أدّتها وردة الجزائرية عام 1983.

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البداية كانت من منشور على "فيسبوك" للكاتبة المصرية مها سامي، التي روت نقاشاً مع زوجها التركي-البلغاري، اتهم خلاله الأغنية المصرية باقتباس لحن تركي بعنوان "Yaktı Beni" لفيردي تيفور، والذي صدر عام 1984 – أي بعد الأغنية المصرية بعام.



الجدل انتهى باستخدام مها وزوجها لخدمة الذكاء الاصطناعي (ChatGPT)، التي أثبتت أن "أكدب عليك" أقدم زمنيًا، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.



من جهته، أكد أمين الموجي، نجل الموسيقار، أن الأسرة تواصلت مع جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، وتتابع الملف من باريس لحماية تراث والده، بما في ذلك أغانٍ أخرى مثل "رسالة من تحت الماء" و*"قارئة الفنجان"* التي تعرّضت أيضًا لما وصفه بـ"السطو الفني".