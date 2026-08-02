بسبب وعكة صحيّة... فنان عربي يوقف تصوير أغنيته الجديدة

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير أغنية "يحكوا في عودك" بإخراج محمد محيي، إلا أن حالته الصحية حالت دون تنفيذ التصوير في موعده.
وزار الطبيب المعالج منير في منزله للاطمئنان على حالته، فيما قررت الشركة المنتجة وفريق العمل تأجيل التصوير إلى حين استقرار وضعه الصحي، على أن يُحدد موعد جديد خلال الأسابيع المقبلة.
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