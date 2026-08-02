بسبب وعكة صحيّة... فنان عربي يوقف تصوير أغنيته الجديدة

الوكيل الإخباري- اضطر الفنان المصري محمد منير إلى تأجيل تصوير أحدث فيديو كليب له، بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت حصوله على الراحة.

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وكان من المقرر أن يبدأ تصوير أغنية "يحكوا في عودك" بإخراج محمد محيي، إلا أن حالته الصحية حالت دون تنفيذ التصوير في موعده.