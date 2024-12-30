بسعر خيالي.. استعادة 3 ساعات مسروقة لـ"جون ويك"

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة في تشيلي عن استعادتها ثلاث ساعات ثمينة، من بينها ساعة رولكس سابمارينر بقيمة 9000 دولار، يُعتقد أنها سُرقت من منزل الممثل الشهير كيانو ريفز في لوس أنجلوس في نهاية عام 2023.



تم العثور على ساعة رولكس مميزة، محفور عليها اسم الممثل وكلمات "2021، JW4، شكراً لك، جون ويك فايف"، في الأول من يوم السبت، في إحدى الضواحي الشرقية لمدينة سانتياغو.

اضافة اعلان



جاءت العملية كجزء من تحقيقات الشرطة التشيلية في سلسلة من السرقات ، حيث أسفرت المداهمات عن استعادة مجوهرات وساعات ثمينة، بعضها ينتمي إلى ريفز.



ساعة رولكس سابمارينر التي تم استردادها ليست مجرد قطعة ثمينة، بل تحمل قيمة معنوية كبيرة، كان ريفز قد أهدى ساعات مشابهة لفريق الممثلين، الذين عملوا معه في فيلم "جون ويك: الفصل الرابع" عام 2021.

تعتبر هذه الساعة رمزاً للتقدير والامتنان، ويبلغ سعرها حوالي 9000 دولار، حسب موقع رولكس الرسمي.

تعرض للسرقة

ومن المفارقات المثيرة أن سلسلة أفلام "جون ويك" تبدأ بقصة انتقام شخصية ريفز، القاتل المأجور السابق، بعد تعرض منزله للسرقة وقتل كلبه، مما يضيف بعداً درامياً للقضية الواقعية.



أوضحت الشرطة التشيلية أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الأمريكية، لتتبع مصدر الساعات وربطها بعملية السطو التي وقعت في ديسمبر (كانون أول) 2023 بمنزل ريفز في لوس أنجلوس، وذكرت أن هذه الجهود ساعدت في تحديد هوية المسروقات.

تم القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً كجزء من التحقيق، وتُجري السلطات التشيلية والأمريكية تحقيقات مشتركة لضمان استكمال القضية واستعادة كافة المسروقات.



ليست هذه المرة الأولى التي يكون فيها الممثل كيانو ريفز ضحية لجرائم سرقة، في عام 2014، تعرض منزله للاقتحام مرتين في غضون ثلاثة أيام، الحوادث المتكررة تُبرز التحديات الأمنية التي يواجهها نجوم هوليوود.