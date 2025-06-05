الخميس 2025-06-05 11:17 ص
 

بسمة بوسيل تكشف عن خضوع نجلها آدم لعملية جراحية طارئة وتطلب الدعاء له

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بسمة بوسيل
 
الخميس، 05-06-2025 09:36 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن تعرض نجلها آدم لوعكة صحية مفاجئة استدعت إجراء عملية جراحية طارئة ودخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها.

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ونشرت بسمة عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام صورًا ومقاطع مؤثرة تجمعها بابنها، مرفقة بصوت الفنانة إليسا من أغنية "خد بالك عليا"، تعبيرًا عن مشاعر الخوف والقلق التي تعيشها. كما نشرت فيديو قديم لهما معًا وعلّقت: "ربنا يشفيك يا آدم.. يلا قوم بالسلامة عشان تعمل فيديوهات مع مامتك.. ادعوا له بالسلامة".


وأكدت مصادر أن حالة آدم الصحية في تحسن ملحوظ، ومن المتوقع نقله إلى غرفة عادية خلال الساعات المقبلة بعد الاطمئنان الكامل على وضعه، مشيرة إلى أن بقاءه في العناية المركزة إجراء وقائي طبيعي.


وكان الفنان تامر حسني قد ألمح في وقت سابق إلى ظروف صحية صعبة تمر بها عائلته، كاشفًا أنه وابنه تعرضا لوعكات صحية مؤخراً استدعت دخول المستشفى.

 

لبنان 24

 
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