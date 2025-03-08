بسمة بوسيل تكشف مفاجآت عن طلاقها من تامر حسني في "رامز إيلون مصر"

الوكيل الإخباري- في الحلقة السابعة من برنامج "رامز إيلون مصر"، استضاف الفنان رامز جلال الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة النجم تامر حسني، حيث تعرضت لعدد من التعليقات الساخرة من رامز منذ بداية الحلقة، مما أثار ردود فعل واسعة بين الجمهور.

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بدأت الحلقة بمقدمة ساخرة من رامز، حيث وصف بسمة بوسيل بـ "ملكة الماتريال" وسخر من مظهرها، قائلاً: "وقعت في الملوخية" بسبب لون حذائها. ومع تصاعد المقلب، دخلت بسمة في نوبة من الصراخ متأثرة بالمواقف المرعبة في البرنامج.



في فقرة "التعهد"، طلب منها رامز التنازل عن النفقة التي تحصل عليها بعد طلاقها من تامر حسني، لكنها رفضت تماماً، مؤكدة تمسكها بحقوقها المالية. كما تحدثت بسمة عن حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنها لن تتزوج مجددًا وقالت: "انتهيت من هذا الموضوع". وأكدت أيضًا أنها هي من طلبت الطلاق قائلة: "أنا اللي طلبت الطلاق عشان خلاص مش نافع".



عندما سألها رامز عن شعورها تجاه الممثلات اللاتي عملن مع تامر حسني، أجابت بسخرية: "عمري ما غرت من ممثلة، إيه الهبل ده؟". كما كشفت أنها تحصل على "5 آلاف جنيه" شهرياً كنفقة، ليعلق رامز ساخراً: "بس؟! دا أنا اللي هارفع عليه قضية نفقة".



وفي النهاية، استفسر رامز عن رد فعلها إذا قرر تامر حسني الزواج مجددًا، لترد بثقة: "لاء، أزعل ليه؟"، مؤكدة أنها لم تعد تهتم بالأمر.