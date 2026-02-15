بشكل مفاجئ… رامي صبري يعلن انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"!

وجاء الإعلان بشكل مقتضب عبر خاصية "ستوري" على حساب صبري الرسمي في إنستغرام، حيث كتب: "تم إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان.. وشكرًا"، من دون الكشف عن أسباب القرار أو ملابساته.
وكان من المقرر أن يقدّم صبري أغنية التتر بعنوان "غار القمر"، في تعاون ثانٍ على التوالي مع ياسمين عبد العزيز، بعد مشاركته سابقًا بأغنية ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب الذي عُرض في رمضان 2025، وحققت خلاله أغنية "الحب عيبنا" نجاحًا لافتًا.
