الأحد 2026-02-15 03:34 م

بشكل مفاجئ… رامي صبري يعلن انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"!

الوكيل الإخباري- في خطوة مفاجئة أثارت علامات استفهام في الوسط الفني، أعلن الفنان رامي صبري انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما
رامي صبري
 
الأحد، 15-02-2026 01:31 م
الوكيل الإخباري-   في خطوة مفاجئة أثارت علامات استفهام في الوسط الفني، أعلن الفنان رامي صبري انسحابه من غناء تتر مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.اضافة اعلان



وجاء الإعلان بشكل مقتضب عبر خاصية "ستوري" على حساب صبري الرسمي في إنستغرام، حيث كتب: "تم إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان.. وشكرًا"، من دون الكشف عن أسباب القرار أو ملابساته.

وكان من المقرر أن يقدّم صبري أغنية التتر بعنوان "غار القمر"، في تعاون ثانٍ على التوالي مع ياسمين عبد العزيز، بعد مشاركته سابقًا بأغنية ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب الذي عُرض في رمضان 2025، وحققت خلاله أغنية "الحب عيبنا" نجاحًا لافتًا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إشادة عربية بتطور مدينة عمان وجودة خدماتها

أخبار محلية إشادة عربية بتطور مدينة عمان وجودة خدماتها

وزير الطاقة: الأردن مؤهل ليكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

أخبار محلية وزير الطاقة: الأردن مؤهل ليكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية

أخبار محلية المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية

ارتفاع الدخل السياحي 4.1% بالشهر الأول من 2026 ليصل 708.5 مليون دولار

أخبار محلية ارتفاع الدخل السياحي 4.1% بالشهر الأول من 2026 ليصل 708.5 مليون دولار

نتنياهو يعتذر عن حضور اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن

عربي ودولي نتنياهو يعتذر عن حضور اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن

ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين إلى 4.5 مليار دولار خلال 2025

اقتصاد محلي ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين إلى 4.5 مليار دولار خلال 2025

الملك يغادر إلى لندن للقاء ستارمر وترؤس جولة من مبادرة "اجتماعات العقبة"

أخبار محلية الملك يغادر إلى لندن للقاء ستارمر وترؤس جولة من مبادرة "اجتماعات العقبة"

"الخيرية الهاشمية" تبدأ بتصنيع وتركيب وتوزيع المنازل المتنقلة من داخل غزة

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تبدأ بتصنيع وتركيب وتوزيع المنازل المتنقلة من داخل غزة



 






الأكثر مشاهدة