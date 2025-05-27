الثلاثاء 2025-05-27 02:28 م
 

بشكل مُفاجئ.. فنانة لبنانية تُعلن ارتباطها وتُخفي وجه عريسها (صورة)

قاقاق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 01:03 م

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة تانيا قسيس صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، كشفت من خلالها ارتباطها رسميا.

فقد أطلت تانيا وهي تُعانق رجلا من دون إظهار وجهه بشكل واضح، وعلّقت عليها بالقول: "لا حاجة للتعليق". 

اضافة اعلان

 

 وانهالت تعليقات المُتابعين الذين هنأوا تانيا على هذه الخطوة. 

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار الشركات مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية تعاون مع الشركة المتحدة للتأمين

جانب من الاحتفال

أخبار محلية الحجازي الأردني يحتفل بعيد الاستقلال

ير

فيديو منوع سيدة متعافية من السرطان تشارك أطعمة يُنصح المتعافون من السرطان بتجنبها

غيء

فيديو منوع انزعاج كريم المستمر بسبب رقص خطيبته نور في حفل خطوبتهم

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان تجدد دعوتها لضباط ارتباط المنشآت لتزويدها بأي تعديل على أجور العاملين

4ق

فيديو منوع تامر حسني:بسمة في دمي... ومهما حصل مش هقسى عليها

لحظة تلقي ماكرون لصفعة من زوجته

ترند بعد صفعة ماكرون .. دورات للدفاع عن النفس لمن تضربهم زوجاتهم

ت

أخبار محلية الأمانة تنظم بطولة للشطرنج



 
 





الأكثر مشاهدة