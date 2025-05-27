بشكل مُفاجئ.. فنانة لبنانية تُعلن ارتباطها وتُخفي وجه عريسها (صورة)

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة تانيا قسيس صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، كشفت من خلالها ارتباطها رسميا.



فقد أطلت تانيا وهي تُعانق رجلا من دون إظهار وجهه بشكل واضح، وعلّقت عليها بالقول: "لا حاجة للتعليق".

اضافة اعلان

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين هنأوا تانيا على هذه الخطوة.





View this post on Instagram A post shared by Tania Kassis // تانيا قسيس (@taniakassisofficial)