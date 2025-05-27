بشكل مُفاجئ.. فنانة لبنانية تُعلن ارتباطها وتُخفي وجه عريسها (صورة)

فقد أطلت تانيا وهي تُعانق رجلا من دون إظهار وجهه بشكل واضح، وعلّقت عليها بالقول: "لا حاجة للتعليق".
-
أخبار متعلقة
-
ياسمين صبري تتعرّض لموقف محرج.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
-
شاهد ماريتا الحلاني في أول ظهور لها بعد الغياب
-
سلاف فواخرجي تُفاجئ الجميع بنشر هذا الفيديو
-
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين السوريين - فيديو
-
راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… إليكم ردة فعله - فيديو
-
نقابة الفنانين السوريين تشطب 4 فنانين بعد سلاف فواخرجي ومن بينهم مطرب شهير - صورة
-
أطلت بالأبيض... نجمة مسلسل 'باب الحارة' تدخل القفص الأبيض شاهدوا عريسها
-
وسط أجواء عائلية.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده (فيديو)