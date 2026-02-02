بشكلٍ مفاجئ.. فنان مصري يعتزل الدراما

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان المصري عمرو سعد اعتزال الدراما التليفزيونية بشكل نهائي بدءا من العام المقبل 2027، وذلك بعد انتهاء تصوير مسلسله الجديد "إفراج" الذي ينافس به في موسم رمضان 2026.



وأعرب عن فخره الشديد بالعمل، مؤكدًا أنه قدم من خلاله "عملًا يليق باسم مصر وتاريخ الدراما المصرية"، وأنه يمثل "سفير الدراما المصرية" على شاشات MBC العراق وMBC الخليج، ومتمنيا له النجاح والتأثير والمتعة لدى الجمهور العربي.

