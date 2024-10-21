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بصورة ورسالة.. نانسي عجرم تنفي شائعة طلاقها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
الإثنين، 21-10-2024 01:11 م

الوكيل الإخباري-   شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي بصورة جديدة، ظهرت خلالها تحتضن زوجها وبناتها الثلاث.

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وعلقت نانسي على الصورة قائلةً: "بين أحضان العائلة، نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة.. لبنان، حبنا لك لا يتزعزع".


وقد واجهت نانسي عجرم مؤخراً موجة من الشائعات حول انفصالها عن زوجها، لكنها تجاهلت الرد عليها. وتأتي هذه الصورة لنفي ما تم تداوله قبل أيام.


وكانت نانسي قد طرحت فيديو كليب لأغنية "من نظرة" في شهر يوليو (تموز) الماضي، والتي من المفترض أن تكون واحدة من أغاني ألبومها القادم. والأغنية الجديدة من كلمات وألحان زياد جمال، وإخراج سمير سرياني.

 


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