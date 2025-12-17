بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور متأثرة بحريق في شقتها

يُذكر أن نيفين مندور عُرفت بدورها في فيلم «اللي بالي بالك» عام 2003، وشاركت في مسلسل «راجعلك يا إسكندرية» عام 2005، قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية.
