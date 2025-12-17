الأربعاء 2025-12-17 12:14 م

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور متأثرة بحريق في شقتها

ثب
الفنانة نيفين مندور
الأربعاء، 17-12-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن أحد جيران الفنانة نيفين مندور وفاتها متأثرة بحريق اندلع في شقتها بمنطقة العصافرة، حيث اختنقت بالدخان صباح اليوم. ونعى الجار الراحلة عبر «فيسبوك»، داعيًا لها بالرحمة ولزوجها بالصبر.

اضافة اعلان


يُذكر أن نيفين مندور عُرفت بدورها في فيلم «اللي بالي بالك» عام 2003، وشاركت في مسلسل «راجعلك يا إسكندرية» عام 2005، قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية.

 

 المصري اليوم 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المستشفى الميداني الأردني في

فلسطين الجيش يستأنف عمل المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا شمال غزة

غا

تكنولوجيا لماذا تفكّر في شيء فتجده إعلانًا أمامك على الشاشة.. فهل يقرأ هاتفك أفكارك

أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أهمية تعزيز تهيئة بيئة داعمة لتنافسية قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني، بما يعزز قدرته التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي

أخبار محلية الغذاء والدواء تلتقي مع ممثلي قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني

لف

منوعات ما سر الذين يعيشون أكثر من 100 عام؟

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية الأشغال: جاهزية عالية وتعامل فوري مع بلاغات المواطنين خلال المنخفض الجوي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يُحيل مدير عام "المواصفات والمقاييس" عبير الزهير إلى التَّقاعد

أخبار محلية مجلس الوزراء يُحيل مدير عام "المواصفات والمقاييس" عبير الزهير إلى التَّقاعد



 






الأكثر مشاهدة