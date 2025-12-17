بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور متأثرة بحريق في شقتها

الوكيل الإخباري- أعلن أحد جيران الفنانة نيفين مندور وفاتها متأثرة بحريق اندلع في شقتها بمنطقة العصافرة، حيث اختنقت بالدخان صباح اليوم. ونعى الجار الراحلة عبر «فيسبوك»، داعيًا لها بالرحمة ولزوجها بالصبر.

اضافة اعلان



يُذكر أن نيفين مندور عُرفت بدورها في فيلم «اللي بالي بالك» عام 2003، وشاركت في مسلسل «راجعلك يا إسكندرية» عام 2005، قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية.