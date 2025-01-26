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بطلة كليب 'حبيبي يا نور العين' لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت - صور

يثي
نيكول بردويل
الأحد، 26-01-2025 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   فازت نيكول بردويل بلقب ملكة جمال لبنان عام 1992، وقد خطفت الأنظار بجمالها الأوروبي وأثارت إعجاب الجميع بتمثيلها لبلدها في مسابقة ملكة جمال العالم في نفس العام.

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بعد فوزها، شاركت نيكول في فيديو كليب أغنية "حبيبي يا نور العين" للفنان عمرو دياب، مما أضاف إلى رصيدها الفني. كما خاضت تجربة التمثيل عبر دورها في فيلم "الباحثات عن الحرية" للمخرجة المصرية إيناس الدغيدي، وأيضًا تألقت في مجال عرض الأزياء وتصوير الإعلانات.


لكن بعد سنوات من الشهرة، اختارت نيكول أن تتخلى عن الأضواء وتعيش حياة أسرية مستقرة، حيث تزوجت من المحامي الياس أبي يونس، وأنجبت منه ابنتين، مختارةً بذلك التفرغ لحياتها العائلية بعيدًا عن الأضواء.

 

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لبنان 24

 

 
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