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بطل مسلسل 'باب الحارة' يتحدّث عن بيع هويّته لإنقاذ حياة والدته

غتىغ
تعبيرية
 
الأربعاء، 04-06-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري- تحدث الفنان السوري علي كريم، بطل مسلسل "باب الحارة"، عن تفاصيل مؤلمة تتعلق بتدهور الحالة الصحية لوالدته بسبب مرض السكري، مشيرًا إلى أنه فوجئ بعد عودته من السفر بتدهور حالتها، وقال لإخوته: "ليش هيك تاركينها؟".

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وكشف كريم أنه نقلها إلى المستشفى حيث قام الطبيب ببتر أحد أصابعها، وأخبر العائلة بنيته بتر إصبعين إضافيين، مما دفعه لنقلها فورًا إلى مستشفى آخر، واصفًا الطبيب الأول بـ"الجزار".


وأضاف أن المستشفى الثاني أجرى العملية المطلوبة، لكن الصدمة كانت في قيمة الفاتورة التي وصلت إلى 11 ألف ليرة سورية، مشيرًا إلى أنه تنازل عن بطاقته الشخصية ليتمكن من إخراج والدته دون دفع المبلغ.

 

لبنان 24 


 
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غتىغ

فن ومشاهير بطل مسلسل 'باب الحارة' يتحدّث عن بيع هويّته لإنقاذ حياة والدته



 
 





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