بطل يوسف الصديق..حقيقة مقتل الفنان مصطفى الزماني

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباء غير دقيقة تزعم مقتل الممثل الإيراني مصطفى زماني، الشهير بأدائه دور يوسف في المسلسل التاريخي "يوسف الصديق"، وذلك إثر غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا قرب الحدود الشمالية للعراق، خلال ما قيل إنها زيارة له إلى إقليم كردستان.

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وبحسب الشائعات، فإن زماني كان يشارك في فعالية ثقافية مغلقة بالقرب من موقع الاستهداف، ما أدى إلى إصابته بشظايا تسببت في وفاته. إلا أن هذه المزاعم سرعان ما تم نفيها بشكل قاطع.



فقد أصدر مدير أعمال مصطفى زماني بيانًا رسميًا عبر منصة "إكس"، أكد فيه أن الفنان لم يكن في المنطقة المستهدفة بالغارة، وأنه بخير ويتواجد حاليًا في العاصمة الإيرانية طهران. وأوضح أن الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة، وجاءت متزامنة مع القصف الجوي الأخير الذي شهدته بعض مناطق شمال العراق.



وفي تصريح لوسائل إعلام عراقية، شدد مدير أعمال زماني على أن الفنان في صحة جيدة، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تنتشر دون تحقق.