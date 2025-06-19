بطل يوسف الصديق..حقيقة مقتل الفنان مصطفى الزماني

وبحسب الشائعات، فإن زماني كان يشارك في فعالية ثقافية مغلقة بالقرب من موقع الاستهداف، ما أدى إلى إصابته بشظايا تسببت في وفاته. إلا أن هذه المزاعم سرعان ما تم نفيها بشكل قاطع.
فقد أصدر مدير أعمال مصطفى زماني بيانًا رسميًا عبر منصة "إكس"، أكد فيه أن الفنان لم يكن في المنطقة المستهدفة بالغارة، وأنه بخير ويتواجد حاليًا في العاصمة الإيرانية طهران. وأوضح أن الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة، وجاءت متزامنة مع القصف الجوي الأخير الذي شهدته بعض مناطق شمال العراق.
وفي تصريح لوسائل إعلام عراقية، شدد مدير أعمال زماني على أن الفنان في صحة جيدة، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تنتشر دون تحقق.
-
أخبار متعلقة
-
"فات الميعاد".. أم كلثوم تعود إلى الشاشة الصغيرة بعد نصف قرن من الرحيل
-
رقص "الدبكة".. نجم أميركي يحتفل بضرب ايران لإسرائيل شاهدوا الفيديو
-
يملكه فنان مصري شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
-
يوسف فوزي يُبكي جمهوره: "أنا تعبان أوي.. افتكروني بالخير لما أموت"- فيديو
-
ممثلة أسترالية تودّع ابنها بجنازة مؤثرة بعد فشل محاولة تجميده – صور
-
انتصار قانوني لإليسا على "وتري".. الحكم النهائي يكشف التفاصيل
-
بعد وفاة شقيقها بشكل مفاجئ لطيفة تخرج عن صمتها .. هل من شبهة جنائية؟
-
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!