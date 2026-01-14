بعد أخبار تدهور حالتها الصحية.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

الوكيل الإخباري- أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بيانًا رسميًا تعلن فيه اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات حول حالتها الصحية، موكّلةً المستشار ياسر قنطوش برفع قضايا على مواقع إخبارية لم تحرِ الدقة في نشر الأخبار عنها.

وأشار البيان إلى أن شيرين لا تحتاج إلى نقلها للمستشفى، رغم معاناتها من بعض التعب النفسي، فيما أكدت ابنتها هنا لجمهور والدتها أن شيرين بصحة جيدة جدًا، منفيةً كل الشائعات المتداولة ومطمئنةً الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.