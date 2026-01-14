بعد أخبار تدهور حالتها الصحية.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

وأشار البيان إلى أن شيرين لا تحتاج إلى نقلها للمستشفى، رغم معاناتها من بعض التعب النفسي، فيما أكدت ابنتها هنا لجمهور والدتها أن شيرين بصحة جيدة جدًا، منفيةً كل الشائعات المتداولة ومطمئنةً الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
في رمضان 2026.. الإعلامي جورج قرداحي عائد!
-
من بين مئات الأغاني.. هل خصت فيروز ابنها الراحل هلي بإحدى روائعها؟
-
في الأول من آب.. مواجهة نارية بين عمرو دياب ووائل كفوري في بيروت!
-
نجمة "العشق الممنوع".. بيرين سات تغرّد خارج الدراما وتطلق أولى أغنياتها - فيديو
-
سقطة إعلامية على الهواء تجبر عمرو أديب على الاعتذار علناً
-
شاهد لقطة إنسانية للشامي مع طفلة تبكي تشعل التفاعل في حفل دبي
-
محمد منير يثير قلق جمهوره بعد إلغاء حفله بدبي بسب وعكة صحية مفاجئة
-
شاعر مصري يناشد الدولة لدعم شيرين: تحتاج رقابة مشددة