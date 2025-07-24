بعد أزمة راغب علامة... فيديو لتامر حسني يثير الجدل مجددا بسبب معجبة

ويظهر الفيديو حسني وهو يجري بسرعة مبتعدًا عن فتاة اقتربت منه على المسرح، في مشهد أثار استغراب الكثيرين حينها، بسبب رد فعله المفاجئ والمبالغ فيه.
وفي وقت لاحق من وقوع الحادثة، علّقت بسمة بوسيل، زوجة تامر السابقة، على الواقعة مدافعة عنه، حيث أوضحت أن الفتاة اقتحمت المسرح بشكل مفاجئ ونجحت في اختراق الأمن لتعانقه، ما دفعه للابتعاد سريعًا بسبب الصدمة.
وأعادت هذه اللقطة التذكير بسلوكيات المعجبين خلال الحفلات، وسط نقاشات حول حدود التفاعل الجماهيري مع الفنانين، وضرورة مراعاة الخصوصية والسلامة.
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