بعد أزمة راغب علامة... فيديو لتامر حسني يثير الجدل مجددا بسبب معجبة

الوكيل الإخباري- عاد اسم الفنان تامر حسني إلى واجهة مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول واسع لفيديو قديم يوثق هروبه من معجبة خلال حفله في مهرجان "هلا فبراير" بالكويت عام 2016، وذلك بعد الجدل الذي أثارته مؤخرًا قبلات المعجبات للفنان راغب علامة في مصر.



ويظهر الفيديو حسني وهو يجري بسرعة مبتعدًا عن فتاة اقتربت منه على المسرح، في مشهد أثار استغراب الكثيرين حينها، بسبب رد فعله المفاجئ والمبالغ فيه.



وفي وقت لاحق من وقوع الحادثة، علّقت بسمة بوسيل، زوجة تامر السابقة، على الواقعة مدافعة عنه، حيث أوضحت أن الفتاة اقتحمت المسرح بشكل مفاجئ ونجحت في اختراق الأمن لتعانقه، ما دفعه للابتعاد سريعًا بسبب الصدمة.



وأعادت هذه اللقطة التذكير بسلوكيات المعجبين خلال الحفلات، وسط نقاشات حول حدود التفاعل الجماهيري مع الفنانين، وضرورة مراعاة الخصوصية والسلامة.



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