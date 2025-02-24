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بعد أزمة صحية حادة.. تامر حسني يتكفل بمساعدة نجم الزمالك

تامر حسني
تامر حسني
الإثنين، 24-02-2025 06:54 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان المصري تامر حسني دعمه للاعب فريق الزمالك السابق إبراهيم الجمال، المعروف بـ"إبراهيم شيكا"، بعد أزمته الصحية.

وشارك حسني عبر خاصية "الستوري" على حسابه الشخصي في إنستغرام، منشورًا قال فيه: "يا إبراهيم يا حبيبي، أنا جنبك بكل الدعم المادي اللي هتحتاجه، وبعد إذنك ابعتلي رقمك حالًا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة هتهتم. ببركة شهر رمضان يا رب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".

وأثار منشور تامر حسني حالة كبيرة من التعاطف بين جمهوره ومحبيه.

إبراهيم شيكا ومسيرته الكروية
إبراهيم شيكا، المولود عام 1997، بدأ مشواره الكروي في صفوف ناشئي الزمالك، قبل أن ينتقل للعب في أندية المقاولون العرب وطلائع الجيش. إلا أن وفاة والدته تركت أثرًا كبيرًا عليه، فابتعد عن كرة القدم لفترة، قبل أن يعود مجددًا عبر أندية الدرجتين الثانية والثالثة.

لكن إصابته بسرطان المستقيم أجبرته على التوقف نهائيًا عن ممارسة كرة القدم، ليدخل في رحلة علاجية صعبة.

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سكاي نيوز عربية

 
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