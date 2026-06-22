الإثنين 2026-06-22 08:11 ص

بعد أزمة قلبية مفاجئة.. نقل فنانة مصرية إلى العناية المركزة

بعد أزمة قلبية مفاجئة.. نقل فنانة مصرية إلى العناية المركزة
تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 08:02 ص
الوكيل الإخباري-   تعرضت الفنانة المصرية الشهيرة حنان شوقي لوعكة صحية طارئة ومفاجئة، نُقلت على إثرها على وجه السرعة إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، مما أثار حالة من القلق والتعاطف الواسع بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني.اضافة اعلان



وأكد نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، في تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية للفنانة بدأت تشهد تحسناً تدريجياً طفيفاً خلال الساعات الأخيرة، مشيراً إلى الاستقرار النسبي في مؤشراتها الحيوية، مع استمرار مكوثها تحت المتابعة الطبية الدقيقة والالتزام بالخطة العلاجية الموضوعة لتجاوز هذه الأزمة بشكل آمن.

وارتبط اسم الفنانة حنان شوقي بالعديد من الأعمال البارزة في تاريخ الدراما والسينما المصرية؛ حيث سجلت حضوراً لافتاً في أفلام شهيرة مثل "الإرهابي" أمام الفنان عادل إمام، وفيلم "دماء على الأسفلت" مع الفنان نور الشريف، بالإضافة إلى أدوارها التلفزيونية المحفورة في ذاكرة الجمهور.
 
 


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