بعد أزمتها الأخيرة.. وفاء عامر تتصدر ترند

الوكيل الإخباري- تصدرت الفنانة وفاء عامر محرك البحث "غوغل" خلال الساعات الماضية، بعد موجة انتقادات حادة تعرّضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دفعتها لإعلان انسحابها النهائي من منصة "تيك توك".

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وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد عبر برنامج صبايا الخير على قناة "النهار"، قالت وفاء:

"التيك توك عالم صعب شوية، هو تسلية لذيذة لبعض الناس، واستفدت منه إني شوفت نماذج تستحق، لكن أنا كنت بطلع مرة كل أسبوعين تلاتة، وقررت أبتعد عنه نهائيًا".



ووجهت وفاء عامر رسالة باكية إلى جمهورها، قائلة:

"أنا بحبكم وبحترم عقولكم، وخدمت في المهنة اللي بحبها، وقدمت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعل أي حد، لازم تبقوا واثقين فيا، وعارفين إني بحترم الفن، والفن شيء راقٍ".



كما أرسلت رسالة محبة لزملائها الفنانين:

"كلكم على رأسي وبحبكم، وكلنا في ضهر بعض، وإن شاء الله دايمًا نفضل كده".



وبعد هذه التطورات، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي دعمها الكامل للفنانة، ووصفت الحملة ضدها بأنها "مغرضة وموجهة"، مؤكدة تشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها.



وأكدت النقابة في بيانها أن وفاء عامر "فنانة كبيرة نعتز بها، صاحبة مسيرة مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية معروفة"، مشددة على دعمها الكامل في مواجهة أي إساءة أو تجاوز بحقها.



يُذكر أن عددًا من نجوم الفن عبّروا عن تضامنهم العلني مع وفاء عامر، في حملة دعم واسعة على منصات التواصل.