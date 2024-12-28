بعد أعوام على رحيله.. مقرب يتحدث عن اللحظات الاخيرة لهشام سليم

الوكيل الإخباري- حلّ الموسيقار عمرو سليم ضيفاً على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، حيث تحدث عن علاقته بابن عمه الفنان الراحل هشام سليم، كاشفاً عن اللحظات الأخيرة في حياته.



قال عمرو سليم إن ابن عمه الفنان الراحل هشام سليم كان محبّباً إلى قلبه، وتجمعهما أمور كثيرة.



وأضاف: "هشام كان إنساناً وفناناً راقياً جداً، وفي أيامه الأخيرة كان دائماً يقول لي إنه بخير وبصحة جيدة، وفي آخر مكالمة بيننا قال لي: "أنا بحبك كثير... ربنا يخليك ليّا".



وتابع عمرو: "كان هناك تشابه كبير بيننا، ولكنه كان أطول مني، وكان عمي صالح سليم يتذوق الفن ويعشقه، وطنط زينب زوجته كانت تتلخبط بيني وبين هشام، واعتقدت في إحدى المرات أنني ابنها هشام، وكانت تقول: "انتوا لازم تمثّلوا مع بعض".



كما تحدث عمرو سليم خلال الحلقة عن العديد من الذكريات التي جمعته بهشام سليم، وعن علاقته بوالده الراحل طارق سليم، وهل أخفى دراسته للموسيقى عنه، وعمله بشارع محمد علي، كما تحدث عن خوضه تجربة التمثيل ولماذا لم يستمر فيها، وعن أسرته وعلاقته بزوجته وأبنائه وأحفاده.

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يذكر ان هشام سليم رحل عن عالم الفن ، في شهر سبتمبر من عام 2022، بعد صراع مع مرض السرطان، الذي عاني منه لسنوات طويلة.