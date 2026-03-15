بعد أكثر من عام على انفصالهما.. فنانة عربية شهيرة تعود لطليقها- صورة

الوكيل الإخباري- في خطوة مُفاجئة، كشف المنتج الفني محمد كارتر، عودته لزوجته السابقة الفنانة المصرية شيماء سيف بعد أكثر من عام على انفصالهما، وبعد أيام من ظهورها في برنامج رامز جلال وحديثها بشكل إيجابي عن شريك حياتها السابق ليرد الأخير بمنشور وصفها فيه بأنها "بنت أصول".



وكتب كارتر منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلا: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا سبحانه وتعالى صرف عنا الشيطان و هدى لنا أنفسنا و جمع بينا تاني على خير و على سنة الرسول الكريم".



وأضاف :"ادعولنا يجعلنا لبعض سند و عكاز و خير لبعض و يصرف عنا السوء ويباركلنا في بيتنا و حياتنا و مايدخلش بينا شيطان تاني ابدا ، زوجتي بنت أصول وأحسن ست في الدنيا وتستاهل كل خير".

