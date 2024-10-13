بعد أنباء عن تعرضه لحادث سير.. أول تعليق من خالد عبد الرحمن

وخرج عبد الرحمن في مقطع فيديو عبر حسابه على إكس ليطمئن محبيه وينفي الشائعة. أوضح عبد الرحمن أن الصور المتداولة هي لحادث بسيط تعرض له منذ 3 أعوام، قائلاً: "مجرد دقشة بسيطة وانتهى الموضوع، ومن نشر الموضوع يعتقد أن الحادث جديد".
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها تظهر تعرضه لحادث مروري، بعد أن صدمت فتاة سيارته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم سعاده وسرور ونور pic.twitter.com/V4z4dsRwHf— خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) October 12, 2024
-
أخبار متعلقة
-
محمد رمضان: بعض الفنانين لا يحبونني
-
وفاة الطفل النجم جان رامز تتصدر منصات التواصل.. ماحقيقتها؟
-
شاهد.. رد فعل تامر عاشور على خلافه مع حسام حبيب
-
التعليق الأول من مريم الخشت على زفافها
-
بعد رحلة علاج طويلة... عبد الله الرويشد يعود إلى الكويت قريباً
-
من دبي.. إليسا توجه رسالة إلى لبنان
-
عن حجم ثروته ومقارنته بالزعيم.. محمد هنيدي يفتح خزائن أسراره
-
عائلة عادل إمام تعلن اعتزاله.. وشقيقه يواصل النفي