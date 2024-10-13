بعد أنباء عن تعرضه لحادث سير.. أول تعليق من خالد عبد الرحمن

الوكيل الإخباري- تصدر خبر تعرض المغني والملحن السعودي خالد عبد الرحمن لحادث سير مروع، ترند إكس في الساعات الماضية.

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وخرج عبد الرحمن في مقطع فيديو عبر حسابه على إكس ليطمئن محبيه وينفي الشائعة. أوضح عبد الرحمن أن الصور المتداولة هي لحادث بسيط تعرض له منذ 3 أعوام، قائلاً: "مجرد دقشة بسيطة وانتهى الموضوع، ومن نشر الموضوع يعتقد أن الحادث جديد".



وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها تظهر تعرضه لحادث مروري، بعد أن صدمت فتاة سيارته.