بعد أنباء عن طلاقه.. النجم التركي الشهير يُفاجئ الجميع بإطلالة جديدة - صورة

وحرصت باشاك أيضاً على نشر مجموعة من الصور لزوجها حيث فاجأ الجمهور بتغيير لافت في لون شعره من خلال تفتيح لونه الى الأصفر الفاتح مع تسريحة شعر مختلفة.
وأحدثت زوجة النجم التركي ضجة كبيرة في الصحافة التركية ولفتت انتباه المتابعين بعد الشائعات التي طالت علاقتهما في الفترة الأخيرة.
وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه: "همسة… هل أنت فنان؟ ملاحظة: لا تحاولوا فعل ذلك في المنزل".
